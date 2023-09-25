Оппозиция Армении объявила об акции неповиновения

В Ереване продолжаются протесты против капитуляции непризнанного Нагорного Карабаха: демонстранты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В столице Армении Ереване представители оппозиции анонсировали общую акцию неповиновения с 8 часов утра 25 сентября. Они обещают "парализовать город". Об этом в воскресенье, 24 сентября, пишет Радіо Свобода.
"Представители армянской оппозиции провели очередной митинг на площади Республики в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его политикой по Нагорному Карабаху", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры оппозиции объявили о проведении акций неповиновения в ближайшие три дня.
"Нужно выйти на улицы, поднять уровень неповиновения настолько, что правительство опустилось на колени", - заявил на депутат оппозиционной фракции Аястан Ишхан Сагателян.
В Ереване несколько дней продолжаются протесты против капитуляции непризнанного Нагорного Карабаха: демонстранты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а оппозиция призывает регионы присоединиться к столичным протестам.
Как известно, Азербайджан во вторник, 19 сентября, объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе.
После этого в регионе началась операция азербайджанской армии. Однако Армения не стала направлять туда свою армию. Операция Азербайджана закончилась через день.
Армяне выступили с критикой власти, в том числе Никола Пашиняна. Кроме того, на улицах столицы Армении Еревана начались протесты.
Пашинян пообещал жесткую реакцию на митинги оппозиции в Армении