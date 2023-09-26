Экономика В Украинских обменниках второй день подряд дорожает доллар - курс валют на сегодня

2023-09-26 13:35

Курс гривны два дня подряд снижается по отношению к доллару на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка во вторник, 26 сентября.

Сегодня средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек - до 38,30 гривен, курс евро упал на 5 копеек - до 41,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 грн, евро - по 40,35 грн.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ с 21 июля прошлого года составил 36,5686 гривны за доллар. Официальный курс евро на сегодняшний день немного упал и теперь составляет 38,8724 гривны за евро (-0,0256 гривны).