Экономика В Украинских обменниках второй день подряд дорожает доллар - курс валют на сегодня

2023-09-26 13:35

Курс гривны два дня подряд снижается по отношению к доллару на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка во вторник, 26 сентября.

Сегодня средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек - до 38,30 гривен, курс евро упал на 5 копеек - до 41,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 грн, евро - по 40,35 грн.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ с 21 июля прошлого года составил 36,5686 гривны за доллар. Официальный курс евро на сегодняшний день немного упал и теперь составляет 38,8724 гривны за евро (-0,0256 гривны).

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине снова заметно подорожали доллар и евро - курс валют на сегодня

2023-09-20 09:35

Европарламент признал беларусского диктатора соучастником преступлений рф в Украине

2023-09-19 12:27

Доллар и евро в украинских обменниках снова подорожали - курс валют на сегодня

2023-09-14 14:29

Украина приостановила импорт электроэнергии из Европы и существенно увеличила экспорт

2023-09-08 13:30

Еще новости в разделе "Экономика"

В Украинских обменниках второй день подряд дорожает доллар - курс валют на сегодня

2023-09-26 13:35

Экономика Украины выросла впервые с начала полномасштабной войны

2023-09-24 12:30

Как изменятся налоги для физлиц-предпринимателей с 1 января 2024 года

2023-09-22 11:34

В Украине снова заметно подорожали доллар и евро - курс валют на сегодня

2023-09-20 09:35
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

В Украинских обменниках второй день подряд дорожает доллар - курс валют на сегодня 2023-09-26 13:35
Экономика Украины выросла впервые с начала полномасштабной войны 2023-09-24 12:30
Как изменятся налоги для физлиц-предпринимателей с 1 января 2024 года 2023-09-22 11:34
В Украине снова заметно подорожали доллар и евро - курс валют на сегодня 2023-09-20 09:35