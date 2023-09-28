Мир Армяне покидают Нагорный Карабах - число беженцев приближается к 50 тысячам

2023-09-28 10:27

"В настоящее время из Нагорного Карабаха в Армению въехали 42 500 человек", - заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасаряню



В населенном пункте Корнидзор у Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр.



В правительстве Армении отметили, что обеспечивают жильем всех граждан, не имеющих места жительства.



Ранее руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр заявила о предоставлении Армении $11,5 млн в рамках гуманитарной помощи людям, перемещенным из Нагорного Карабаха.



Еврокомиссия предоставит Армении $5 млн на нужды переселенных из Нагорного Карабаха жителей. Кроме того, Швеция предоставит Международному комитету Красного креста 15 млн крон (более $1,3 млн) на обеспечение гуманитарных потребностей переселенцев. А глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о выделении Армении семи млн евро.



Напомним, 19 сентября Азербайджан для "восстановления конституционного строя" начал масштабную военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября Карабах заявил о прекращении огня и разоружении.