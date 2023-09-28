Непризнанная республика "Нагорный Карабах" прекращает свое существование с 1 января

"Президент Карабаха" Самвел Шахраманян распорядился распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года.
В "Нагорном Карабахе" сообщили о прекращении существования непризнанной республики с 1 января.
"Президент Карабаха" Самвел Шахраманян распорядился распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, передает Радио свобода.
Населению Карабаха, в частности тем, кто находится за пределами республики, после вступления в силу настоящего Указа, рекомендуют "ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе".
В указе говорится, что он вступает в силу сразу после публикации.
Ситуация в Карабахе
Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Премьер-министр Армении заявил, что его страна готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры.
В мае Армения была готова признать Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.
19 сентября 2023 года в Карабахе возобновились боевые действия. В Министерстве обороны Азербайджана заявили о проведении антитеррористических мероприятий.
Уже через сутки армянские вооруженные формирования сложили оружие и объявили о капитуляции. 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что операция в Карабахе успешно завершена – Азербайджан восстановил свой суверенитет.