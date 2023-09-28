Мир Непризнанная республика "Нагорный Карабах" прекращает свое существование с 1 января

2023-09-28 17:37

 

"Президент Карабаха" Самвел Шахраманян распорядился распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года.

В "Нагорном Карабахе" сообщили о прекращении существования непризнанной республики с 1 января.

"Президент Карабаха" Самвел Шахраманян распорядился распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, передает Радио свобода.

Населению Карабаха, в частности тем, кто находится за пределами республики, после вступления в силу настоящего Указа, рекомендуют "ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе".

В указе говорится, что он вступает в силу сразу после публикации.

Ситуация в Карабахе

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Премьер-министр Армении заявил, что его страна готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры.

В мае Армения была готова признать Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

19 сентября 2023 года в Карабахе возобновились боевые действия. В Министерстве обороны Азербайджана заявили о проведении антитеррористических мероприятий.

Уже через сутки армянские вооруженные формирования сложили оружие и объявили о капитуляции. 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что операция в Карабахе успешно завершена – Азербайджан восстановил свой суверенитет.

 

 

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