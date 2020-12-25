Мир В Азербайджане стартовала демобилизация призванных на войну в Нагорном Карабахе

2020-12-25 18:31 77

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев объявил с 25 декабря по 15 апреля 2021 года поэтапную демобилизацию военных, призванных в связи с войной в Нагорном Карабахе.

"С 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года поэтапно демобилизовать военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации на основании распоряжения президента Азербайджанской Республики от 28 сентября 2020 года", - говорится в распоряжении президента.

Напомним, прямые боевые столкновения на территории Нагорного Карабаха прекратились 9 ноября. В результате полутора месяцев конфликта погибли более 7,5 тысяч военных с обеих сторон.

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