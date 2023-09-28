Спорт Мирча Луческу назвал реальные причины поражения Динамо в матче против Оболони

2023-09-28 15:37

Игроки Динамо подошли к кубковому матчу с Оболонью недостаточно сконцентрированными и выглядели не так, как в чемпионате. Это одной из причин поражения назвал главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу. Кроме того, специалисту не понравились решения арбитра поединка.

"Бряжко играл очень плохо, делал много ошибок при передачах, не играл в защите, как следует. Это проблема не в игроках, а в их менталитете, ведь они знали, что кубковый матч - это особый матч. Здесь нет разницы между большими и маленькими клубами. Выиграть можно только, если имеешь огромное желание, отдаешь все силы на поле и находишься все время сконцентрированным. Мы дали возможность Оболони создать моменты взятия ворот и отличиться, пропускали их контратаки. Только за последние 20 минут мы играли так, как должны были играть на протяжении всего матча. Я многих игроков не узнал на поле - вот в чем проблема.

Этот матч не был таким уж трудным. Я помню, как мы недавно играли с Оболонью в чемпионате. А сегодня было трудно заставить наших игроков быть сконцентрированными, много ошибок совершил Бенито, по крайней мере три. Мы не ожидали, что он будет делать столько брака в передачах. Я сделал ошибку, что не включил в заявку на матч 17-летнего нападающего Пономаренко, не дал сыграть молодым игрокам - Малышу, Царенко, другим.

Еще хотел бы добавить, что мне не понятно поведение арбитра, который каждые 2-3 минуты делал большие затягивающиеся паузы, раздавал желтые карточки. Для этого он останавливал игру в 50-60 метрах от штрафной, и было непонятно, зачем. Но я не перевожу на него ответственность за наше поражение - это моя вина.

Судья, напротив, должен помочь командам ускорить игру в атаке, чтобы они могли проводить разные комбинации. Арбитр нам сегодня не дал сыграть в тот футбол, в который мы хотели бы. Он свистел каждые 2-3 минуты. Многие наши молодые игроки не смогли сыграть на своем уровне", - цитирует Луческу официальный сайт Динамо.