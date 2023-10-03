Экономика После сегодняшнего решения НБУ в украинских обменниках резко подорожал доллар

2023-10-03 14:32

Цена доллара заметно выросла на наличном рынке после решения Нацбанка перейти в режим гибкости обменного курса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Сегодня средний курс доллара в обменных пунктах поднялся сразу на 25 копеек - до 38,40 гривен, курс евро вырос на 10 копеек - до 40,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 грн, а евро - по 40,10 грн.

Как известно, с 3 октября Национальный банк ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару: сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

Ожидается, что сегодня НБУ обнародует новый курс на 4 октября с учетом торгов на межбанковском валютном рынке.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украинских обменниках второй день подряд дорожает доллар - курс валют на сегодня

2023-09-26 13:35

В Украине снова заметно подорожали доллар и евро - курс валют на сегодня

2023-09-20 09:35

Европарламент признал беларусского диктатора соучастником преступлений рф в Украине

2023-09-19 12:27

Доллар и евро в украинских обменниках снова подорожали - курс валют на сегодня

2023-09-14 14:29

Еще новости в разделе "Экономика"

После сегодняшнего решения НБУ в украинских обменниках резко подорожал доллар

2023-10-03 14:32

Украина планирует открыть еще один наземный коридор для экспорта зерна

2023-09-29 14:35

Україна зможе отримувати фінансування інфраструктурних проектів на рівні із членами ЄС

2023-09-29 12:29

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЛИ НАЛИЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСЧЕТЫ КАРТОЙ

2023-09-27 14:31
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

После сегодняшнего решения НБУ в украинских обменниках резко подорожал доллар 2023-10-03 14:32
Украина планирует открыть еще один наземный коридор для экспорта зерна 2023-09-29 14:35
Україна зможе отримувати фінансування інфраструктурних проектів на рівні із членами ЄС 2023-09-29 12:29
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЛИ НАЛИЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСЧЕТЫ КАРТОЙ 2023-09-27 14:31