Экономика После сегодняшнего решения НБУ в украинских обменниках резко подорожал доллар

2023-10-03 14:32

Цена доллара заметно выросла на наличном рынке после решения Нацбанка перейти в режим гибкости обменного курса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Сегодня средний курс доллара в обменных пунктах поднялся сразу на 25 копеек - до 38,40 гривен, курс евро вырос на 10 копеек - до 40,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 грн, а евро - по 40,10 грн.

Как известно, с 3 октября Национальный банк ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару: сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

Ожидается, что сегодня НБУ обнародует новый курс на 4 октября с учетом торгов на межбанковском валютном рынке.