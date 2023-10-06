Спорт Энтони Джошуа обвинил Тайсона Фьюри в боязни провести с ним поединок

2023-10-06 14:35

Энтони Джошуа обвинил Тайсона Фьюри в нежелании сразиться с ним. Таким образом, бывший чемпион мира отреагировал на подписание контракта своего соотечественника на поединок с Александром Усиком.

По мнению британского боксера, таким образом, его соотечественник избегает встречи в ринге с ним.

"Сейчас нам нужно все сбалансировать, потому что Фьюри уклоняется от боя со мной. Не могу сказать наверняка, что он избегает меня, но сейчас Тайсон ведет себя, как утка. Это факт, который нельзя отрицать", - приводит слова Джошуа Boxing News 24 .

Напомним, бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. Поединок британца с Усиком планируется организовать 23 декабря или в январе.