Спорт Тренер Антверпена прокомментировал волевую победу Шахтера в матче Лиги чемпионов

2023-10-05 12:30

Второй тайм в исполнении игроков Антверпена в матче против Шахтера не подлежит объяснению. Так считает главный тренер бельгийского клуба Марк Ван Боммел.

По словам специалиста, в первом тайме его подопечные полностью контролировали ход поединка Лиги чемпионов, впрочем, во втором, пропустив быстрый гол, начали паниковать.

"В первой половине матча мы видели замечательную игру Антверпена. Наша команда была хорошо организованной, имела специфическое построение на поле, Шахтер не мог нам противостоять, мы имели преимущество и потому закончили тайм со счетом 2:0. Вторая половина была совсем другой. Мы пропустили один мяч, имели шансы сделать 3:1, но у нас это не получилось. Шахтер сменил тактику, и мы пытались реагировать на это разными способами. В конце мы могли получить ничью, но Тоби не воспользовался шансом. Имеем то, что имеем - 2:3.

Как я уже объяснил в первом ответе, здесь шла речь об организации. В первом тайме организация игры нашей команды была построена стабильно хорошо, во втором мы должны были следовать за соперником, и это сбивало нашу тактику, наши действия. Кроме того, моменты следовали один за другим, и здесь мы увидели свои минусы.

Это сложный момент, ведь три пропущенных гола подряд оставляют неприятный осадок. Но опять же, если говорить обо всем матче, то в первой половине мы контролировали ситуацию, а во втором тайме все изменилось. Однако на поле во время игры много вещей, на которые мы не можем повлиять, потому что они идут цепью одна за другой. Где-то происходит нелогичный гол и все. Детали часто определяют ход игры, и здесь так было", - цитирует ван Боммела сайт Шахтера.