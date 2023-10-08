Мир Война в Израиле: Турция сделала решительное заявление

2023-10-08 09:30

Страна предлагает свою помощь в прекращении войны в Израиле.

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что осуждают войну в Израиле.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого МИД.

"Мы придаем большое значение скорейшему восстановлению покоя в регионе и решительно осуждаем жертвы среди гражданского населения. Отмечая, что акты насилия и связанная с этим эскалация никому не принесут пользы, мы призываем стороны действовать сдержанно и воздерживаться от опрометчивых шагов", — говорится. заявлении.

Турецкие дипломаты отметили, что готовы стать посредниками и внести свой вклад в прекращение огня.

"Мы всегда готовы внести свой посильный вклад как Турция, гарантируя, что эти события могут быть взяты под контроль без дальнейшей эскалации и распространения на более широкую территорию. В этом направлении мы активно поддерживаем контакты с заинтересованными сторонами", — заявили в МИД Турции.

Страна также предлагает решить вопрос создания двух государств для прекращения конфликта.

Напомним:

Утром, 7 октября, боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Обстрелы и боевые столкновения продолжаются с 6:30. Боевики ХАМАС продолжают обстреливать города у границы с Сектором Газы.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон будет работать над тем, чтобы Израиль получил все необходимое для самообороны и защиты гражданского населения от терроризма.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

"Враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал", — сказал он.

По сообщению СМИ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по исламским боевикам ХАМАС на границе с Сектором Газы с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, Израиль нанес авиаудары по другим районам Сектора Газы.

Старший военный командующий ХАМАС Мохаммад Дейф заявил, что ХАМАС выступил по Израилю более 5000 ракет во время так называемой операции "Потоп Аль-Акса". Также он призвал палестинцев во всем мире приступить к борьбе. Израильское издание со ссылкой на слова спикера ЦАХАЛа, контрадмирала Даниэля Хагари, заявило, что по Израилю выпустили более 2200 ракет.