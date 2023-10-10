Мир Армия Израиля взяла под контроль все населенные пункты на границе с сектором Газа

2023-10-10 09:24

Армии Израиля (ЦАХАЛ) удалось вернуть под контроль все населенные пункты на границе с сектором Газа.

Как сообщил представитель военных, контрадмирал Даниэль Хагари, граница с Газой будет физически защищена танками, которые будут поддерживать боевые вертолеты и беспилотники.

ЦАХАЛ эвакуировал жителей 15 из 24 городов на границе и продолжит эвакуацию других в ближайший день.

Отмечается, что ни в одном из освобожденных городов боевых действий нет.

Напомним, утром 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС начала атаку на Израиль. Боевики прорвались на территорию страны, одновременно нанося массированный ракетный удар. В ответ армия Израиля объявила о начале операции Железные мечи и атаковала объекты группировки в секторе Газа. Израиль официально объявил состояние войны, впервые со времен войны Судного дня 1973 года.