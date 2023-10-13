Экономика За неделю после отмены НБУ фиксированного курса украинцы купили почти 300 млн долларов

2023-10-13 10:27

За первую неделю после решения Национального банка Украины отказаться от фиксированного курса гривны и перейти в режим его контролируемой гибкости чистая покупка валюты населением составила $291,8 млн, что в 2,3 раза больше, чем за последнюю неделю сентября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, пиковый спрос населения на валюту фиксировался 2 и 3 октября - в день объявления об изменении режима курсообразования и в первый день отказа от фиксированного курса чистая покупка валюты в эти дни составила $85,9 млн и $82 млн.

В то же время, уже в последние дни прошлой недели этот показатель снизился до $37,4 млн и $39,5 млн соответственно.

Наибольший спрос на валюту Нацбанк зафиксировал на наличном рынке, где чистая покупка валюты населением за прошлую рабочую неделю составила $187 млн, что в 2,7 раза превышает показатель предыдущей недели. Однако в течение недели спрос на наличную валюту снижался: с $70,5 млн в понедельник до $55,7 млн во вторник и до $17 млн в последние два дня на прошлой неделе, вернувшись к наблюдавшимся в последние дни сентября уровням.

На безналичном рынке чистая покупка валюты населением выросла за неделю в 1,8 раза - до $104,8 млн, но без столь значительных колебаний, составляя около $20 млн ежедневно.

В целом за неделю доллар в обменниках подорожал лишь, примерно, на 13 копеек - до уровня 38,13 грн/$, хотя в день смены режима его курс достигал 38,3 грн/$. На этой неделе гривна укрепилась, примерно, на 5 копеек.

На безналичном рынке за неделю изменения курсового режима покупка клиентами банков валюты выросла на 35,3% - до $1,71 млрд, в то время как продажи сократились лишь на 6% - до $0,83 млрд.

В то же время на 86,3% - до $1,44 млрд - подскочили объемы сделок между банками.

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