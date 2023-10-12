Мир Байден назвал атаку ХАМАС на Израиль "самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста"

2023-10-12 22:15

Президент Штатов Джо Байден назвал кровавое нападение ХАМАСа на Израиль "самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста".

Источник: Байден в обращении к еврейским лидерам во время круглого стола в Вашингтоне, цитирует The Guardian

Детали: Байден сказал, что субботнее нападение было "чистым злом" и "кампанией жестокости против еврейского народа".

"Молчание – это соучастие, – отметил Байден, – Я отказываюсь молчать".

Он сообщил, что снова говорил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, и что США "наращивают" дополнительную военную помощь Армии обороны Израиля.

- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.

- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.

- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.

- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.

Израильские военные заявили, что на территории Израиля нашли около 1500 тел боевиков ХАМАС после установления контроля над границей. Также СМИ сообщали, что ЦАХАЛ вывозит из Европы сотни своих военных для участия в войне.