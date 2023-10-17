Мир Дипломаты назвали реальные причины платной эвакуации граждан из Израиля

2023-10-17 14:32

Украина начала эвакуацию своих граждан из Израиля, однако некоторые украинцы возмутились из-за платных билетов на эвакуационные рейсы. В комментарии Радио Свобода украинка пожаловалась, что билет на эвакуационный рейс из Израиля стоил 415 евро, несмотря на ожидания, что билеты будут бесплатными.



"Появилось объявление на сайте Консульства Украины в Израиле, что будет устроен эвакуационный рейс, которым могут воспользоваться украинцы. И он будет бесплатным, там была такая информация. Я зарегистрировалась по ссылке, что я желаю воспользоваться этим рейсом, и где-то через два дня мне послали ссылку, где сообщили о том, что будет эвакуационный рейс, но он будет стоить 415 евро за одного человека", - рассказала женщина.



По словам другой гражданки Украины Татьяны, она не смогла эвакуироваться из-за слишком дорогих билетов.



Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии Громадському пояснил, что о бесплатных билетах в сообщении посольства вообще речь не шла, а средств для бесплатной эвакуации граждан в бюджете нет.



По его словам, 400-450 евро – самая низкая цена на рынке. В то же время, посольство смогло договориться с авиаперевозчиками о довоенных ценах на билеты.



"Мы действительно для наиболее уязвимых ситуаций находим возможность их финансировать. Но это исключение из правил. Речь идет о людях, которые доказывают нам, что они оказались в Израиле без средств к существованию, их билеты были отменены, и у них нет средств купить новые", – отметил Корнийчук.



Евгений Корнийчук в комментарии Украинская правда. Жизнь подчеркнул, что деньги за билеты получает авиакомпания, а не посольство. Также билеты на другие рейсы в Европу стоят дороже предложенных украинцам эвакуационных рейсов (в среднем 1000 евро).



"Могу сказать, что мы провели исследование, мы следим за эвакуацией. Американцы, канадцы, немцы берут оплату со своих граждан за эвакуацию. Мы договорились с компаниями за довоенные цены. Если кто-то считает, что дорого, мы не заставляем (лететь эвакуационным рейсом, - ред.) Сейчас гораздо больше людей, которые удовлетворены", - добавил посол.