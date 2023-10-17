Спорт Патрик ван Леувен покинул пост главного тренера Шахтера

2023-10-17 11:33

Очень недолгое получилось пребывание во главе донецкого Шахтера Патрика ван Леувена. Руководство "горняков" объявило о прекращении сотрудничества с нидерландским специалистом и его тренерским штабом.

Напомним, ван Леувен возглавил чемпионов Украины только в июле этого года, перебравшись в команду из луганской Зари. Он заменил Игоря Йовичевича, с которым Шахтер выиграл чемпионат Украины, но хорвата тогда тоже лишились.

Таким образом, под руководством нидерландца Шахтер провел в сумме 12 официальных матчей, выиграв 7 из них. В турнирной таблице УПЛ донецкий клуб занимает третье место с 18 очками после девяти игр.