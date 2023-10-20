Экономика Курс доллара в Украине наконец стабилизировался - что происходит на валютном рынке

2023-10-20 10:27

Курс доллара остается на наличном рынке и межбанке стабилизировался. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на данное время средний курс доллара в Украине не изменился - 38,15 грн, курс евро упал на 5 копеек - до 40,50 грн.

Сейчас в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 грн, евро - по 39,80 грн.

На межбанке курс находится на уровне 36,60-36,62 (купля-продажа). Он не изменился по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Напомним, ранее НБУ снова существенно повысил официальный курс доллара и вернулся к уровню, который был до перехода в режим управляемой гибкости. Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,5616 грн/1 дол. (+0,1109 грн). Курс евро составляет 38,609 грн за 1 евро (+0,0587 грн).





