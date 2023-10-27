Спорт Нганну заявил, что после боя с ним Фьюри долго не сможет выйти на ринг

2023-10-27 20:34

Франсис Нганну уверен в своей победе над Тайсоном Фьюри. По словам чемпиона UFC в тяжелом весе, он хочет доставить британцу максимальные проблемы и причинить ему столько боли, чтобы его бой с украинцем Александром Усиком не состоялся в запланированное время.

"Это их проблема, а не моя. Не мне иметь с этим дело. Я сосредоточен на том, что будет происходить со мной. Я же тоже после поединка с Фьюри собираюсь где-то и с кем-то драться.

К примеру, в начале следующего года я собираюсь выступить в PFL. Мы пока не объявили об этом, но я планирую. В настоящее же время мы оба сконцентрированы на предстоящем поединке, и у каждого из нас свои виды на будущее", - приводит слова Нганну Boxing Scene.

Напомним, поединок Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

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