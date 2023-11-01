Израиль начал бои с ХАМАС в подземных тоннелях Газы

ЦАХАЛ вступил в бой с боевиками ХАМАС в подземном городе Газы, сообщили военные Израиля.
Армия обороны Израиля проводит наземную операцию в секторе Газа и вступила в бои с боевиками ХАМАС в подземных тоннелях. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ во вторник, 31 октября.
По словам командующего Южной группировкой израильских сил Ярона Финкельмана, солдаты которого проводят наземную операцию в Газе, армия "наносит удары по ХАМАС и террористическим организациям" на территории анклава.
"Наши воины в настоящее время мужественно и отважно ведут сражение на поле боя. Ожесточенные бои ведутся на поражение террористов, также воины вступают в бой один на один", - сказал он.
Представитель ЦАХАЛ отметил, что солдаты будут вести бои и в переулках, и в тоннелях, то есть "там, где в этом будет необходимость".
Израильские военные также заявили, что в упомянутых тоннелях было ликвидировано военное оборудование ХАМАС.
Напомним, 31 октября Армия обороны Израиля перешла к третьему этапу войны против ХАМАС. ЦАХАЛ расширяет свое наземное вторжение в сектор Газа.
Один из лидеров ХАМАС заявил, что тоннели в Газе были построены для защиты боевиков от авиаударов, а не для гражданского населения.