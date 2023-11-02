Спорт Рой Джонс заявил, что поле такого боя Фьюри не имеет право на поединок против Усика

2023-11-02 10:27

Тайсон Фьюри не имеет права проводить поединок против Александра Усика, ведь еще не доказал, что имеет право на это. Так считает легендарный в прошлом чемпион мира Рой Джонс.

Американский боксер советует британцу сначала провести реванш с Нганну, чтобы болельщики увидели победу настоящего чемпиона.

"Если мы не вернемся и не устроим реванш Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, не проясним картину и не получим по-настоящему явного победителя, то просто еще больше навредим боксу, потому что такие вещи наносят ему вред. Я понимаю, что Фьюри уже подписал контракт на бой с Усиком, но если Александр, Тайсон и все остальные любят бокс так же, как и я, то мы должны сначала вернуться к поединку с Нганну.

Бой Усика с Фьюри ничего не значит. Мы не считаем, что Тайсон победит Фрэнсиса Нганну. Так почему он сразится с Усиком? Иногда бокс должен себя очищать. Это одно из тех событий, когда у людей есть контроль и власть, позволяющие боксу очистить себя. Именно это нужно сделать", - приводит слова Джонса ProBox TV.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95). Сам Нганну публично заявил, что рефери просто украли у него победу.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Пусть освобождает пояса и отдыхает!" Усик эмоционально отреагировал на перенос боя с Фьюри

2023-10-30 20:48

Нганну заявил, что после боя с ним Фьюри долго не сможет выйти на ринг

2023-10-27 20:34

Александр Усик признал, что бой с Тайсоном Фьюри в декабре может не состояться

2023-10-20 18:28

"Если я останусь целым": Фьюри оценил свои шансы в бою с Усиком

2023-10-16 18:26

Еще новости в разделе "Спорт"

Рой Джонс заявил, что поле такого боя Фьюри не имеет право на поединок против Усика

2023-11-02 10:27

"Они выиграют "Золотой мяч" в ближайшее время": Месси назвал двух своих преемников

2023-10-31 20:48

"Пусть освобождает пояса и отдыхает!" Усик эмоционально отреагировал на перенос боя с Фьюри

2023-10-30 20:48

Нганну заявил, что после боя с ним Фьюри долго не сможет выйти на ринг

2023-10-27 20:34
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Рой Джонс заявил, что поле такого боя Фьюри не имеет право на поединок против Усика 2023-11-02 10:27
"Они выиграют "Золотой мяч" в ближайшее время": Месси назвал двух своих преемников 2023-10-31 20:48
"Пусть освобождает пояса и отдыхает!" Усик эмоционально отреагировал на перенос боя с Фьюри 2023-10-30 20:48
Нганну заявил, что после боя с ним Фьюри долго не сможет выйти на ринг 2023-10-27 20:34