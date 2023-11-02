Спорт Источник: бой Усик – Фьюри получит новую дату в 2024 году

2023-11-02 21:37

По информации ESPN, команды Александра Усика и Тайсона Фьюри планируют новую дату проведения боя за все титулы супертяжелого веса, который должен состояться в феврале.

Ранее стороны готовились к бою 23 декабря, однако теперь ведутся переговоры о поединке в Саудовской Аравии в последний месяц зимы. Контракт на бой и все условия согласованы, нужно выбрать дату.

Задержка связана с Фьюри. Британец плохо выглядел в поединке против Франсиса Нганну и получил два рассечения, поэтому ему нужно время на восстановление и подготовку.