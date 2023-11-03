Спорт Дерек Чисора пояснил, почему Дюбуа не стоит добиваться реванша с Усиком

2023-11-03 18:28

Даниелю Дюбуа не стоит бороться за бой-реванш с Александром Усиком. Так считает известный британский боксер Дерек Чисора. По его мнению, соотечественник не готов снова выйти в ринг против чемпиона и снова проиграет.

Сейчас команде Дюбуа не следует торопить возвращение боксера, а сосредоточиться на более легких поединках, чтобы вернуть уверенность.

"Команда Дюбуа будет добиваться реванша, потратит деньги на юристов. Я думаю, что бой пойдет на промоутерские торги, если они получат реванш. Но есть ли у Фрэнка Уоррена деньги, чтобы привезти Усика в Лондон на бой? Я так не думаю".

Даниэль – молодой пацан, ему всего 25 лет. Даже не ставьте его обратно против Усика. Ему следует провести в декабре легкое сражение и начать свое возвращение. Вот и все. Не нужно торопиться. К следующему году все сложится так, как надо. Ему не нужно возвращаться и сражаться с Усиком. Дюбуа необходимо сразиться за британский или европейский титул. Не нужно торопить его без причины", - сказал Чисора в интервью iFL TV.