Экономика Курс доллара в Украине стабилизировался, а евро продолжает дорожать

2023-11-06 15:39

Стоимость доллара США не изменилась в обменных пунктах в начале новой рабочей недели, а евро заметно подорожал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка 

Так, средний курс доллара в Украине не изменился и составляет 37,75 гривен, евро вырос на 20 копеек - до 40,40 гривен.

Сегодня в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,25 гривны, а евро - по 39,70 гривны.

На межбанке курс доллара сейчас находится на уровне 36,13-36,15 (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в прошлую пятницу.

Национальный банк снизил официальный курс доллара сегодня до уровня 36,1705 грн за 1 доллар (-0,0954 грн). Курс евро составляет 38,7278 грн за 1 евро (+0,0575 грн).

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