Мир Армия Израиля захватила ключевой опорный пункт ХАМАС в секторе Газа

2023-11-07 09:24

Сухопутные войска армии Израиля ночью захватили опорный пункт ХАМАС в секторе Газа и нанесли удары по 450 объектам террористов. Об этом сообщает местное издание The Times of Israel.

Опорный пункт включал наблюдательные посты, тренировочные площадки и подземные тоннели.

По данным армии Израиля (ЦАХАЛ), во время захвата несколько боевиков ХАМАС были убиты, а также несколько полевых командиров террористов погибли в других боях.

За прошедшие сутки израильские истребители нанесли удары по более чем 450 объектам ХАМАС в секторе Газа: туннели, военные объекты, наблюдательные пункты и позиции запуска противотанковых управляемых ракет.

Одним из авиаударов был ликвидирован руководитель спецопераций ХАМАС Джамаль Мусу.

ЦАХАЛ также нанес удары по объектам ХАМАС, включая командные центры, дополнительные позиции запуска противотанковых управляемых ракет и наблюдательные пункты.

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