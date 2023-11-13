Мир ХАМАС готовил новое массированное нападение на Израиль — The Washington Post

2023-11-13 17:37

Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной.

ХАМАС готовился ко второму массированному нападению на Израиль. Таким образом, боевики планировали вызвать кризис в регионе и разрыв завязей Израиля с арабскими странами.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, собранные доказательства свидетельствуют о том, что террористическая организация готовилась к более глубоким атакам.

"Они планировали вторую фазу, в том числе в крупных израильских городах и на военных базах", – рассказал один из израильских чиновников.

По данным официальных лиц, у некоторых боевиков было достаточно пищи, боеприпасов и снаряжения, чтобы хватило на несколько дней. В их намерения также входило наступление вглубь Израиля, в случае если первая волна атак будет успешной и потенциально нанести удар по крупным израильским городам.

"Штурмовым группам ХАМАС удалось проникнуть вплоть до израильского города Офаким, расположенного в 15 милях от Сектора Газа и примерно на половине расстояния между анклавом и Западным берегом реки Иордан", — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, ХАМАС тщательно планировал и готовился к массовому убийству израильских гражданских лиц в таких масштабах, чтобы спровоцировать израильское правительство на ввод войск в Газу. Для этого по всей территории Сектора Газа ХАМАС проводил наземные и подземные военные учения.

По данным разведки, боевики ХАМАС тренировались с импортными автоматами АК-47, пистолетами, гранатометами и термобарическими снарядами.

Какая ситуация в Секторе Газа

Отметим, ЦАХАЛ заявил, что истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов, принадлежащих террористической организации "Хезболла".

Белый дом призвал Израиль в избегать боев рядом с больницами в Газе.

Между тем в Организации объединенных наций заявили, что ее офис в секторе Газа минувшей ночью подвергся обстрелу.