Спорт Промоутер пояснил, почему Фьюри выглядел так глупо в бою с новичком в мире большого бокса

2023-11-14 13:35

Нганну смог удивить всех в поединке против Фьюри благодаря дисциплине и мотивации. Так считает промоутер Александр Красюк.

При этом функционер подверг критике выступление британца, назвав его бокс в поединке с камерунцем бессмысленным.

"Нганну выглядел хорошо. Что касается бокса, при всем моем уважении, он не имеет лучших боксерских навыков или боксерского IQ, но его решительность и концентрация были на уровне. Парень был очень мотивирован, сосредоточен и дисциплинирован.

Вот почему он смог так хорошо выступить. У него не было особой тактики, но этого оказалось достаточно, чтобы Тайсон выглядел глупо в бою с дебютировавшим в профессиональном боксе парнем", - приводит слова Красюка ProBox TV.

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