Мир Израиль переходит к более сложной фазе войны в Газе – WSJ

2023-11-20 17:37

Израильский план нападения на ХАМАС на юге Газы, по всей вероятности, будет напоминать наступление на севере, но будет осложнен большим количеством гражданских в этом районе.

Израиль смещает фокус своей военной кампании на юг Газы, где может столкнуться с самым тяжелым этапом шестинедельной войны в попытках разгромить ХАМАС и вернуть заложников на фоне углубления гуманитарного кризиса.

Об этом в своей статье пишет издание The Wall Street Journal.

Израильской армии в значительной степени удалось установить контроль над северной частью Газы. Но по словам израильских высокопоставленных офицеров и аналитиков, ЦАХАЛ лишь частично уничтожил военный потенциал ХАМАС, не захватив и не ликвидировав многих высших лидеров организации.

В последние дни командование Армии обороны Израиля сигнализировало о перемещении на юг Газы, предполагая, что многие боевики ХАМАС сбежали оттуда после захода израильских войск, и что некоторые лидеры находятся в густонаселенных городах или в подземных туннелях, где меньше авиаударов и боевых действий.

Авторы материала отмечают, что ХАМАС почти наверняка окажется более решительным противником на юге, где у боевиков немного вариантов, кроме борьбы. Бывшие израильские офицеры говорят, что заложники являются лучшим рычагом влияния лидеров ХАМАС на то, чтобы пережить переход израильской армии на юг, ведь боевики хотят хотя бы временно прекратить боевые действия.

"Израильский план нападения на ХАМАС на юге, вероятно, будет напоминать его наступление на севере, но он будет усложнен большим количеством гражданских, которые сейчас скопились в этом районе, говорят израильские официальные лица и командиры", – говорится в публикации.

"Мы полны решимости продолжать двигаться вперед. Это произойдет везде, где находится ХАМАС, и также в южной части Сектора Газа", – заявил 17 ноября спикер израильских военных, контр-адмирал Даниэль Хагари.

Что говорят в США об усилении операций Израиля

Официальные лица США призывают Израиль отложить усиленные операции на юге Газы, пока государство не обдумывает планы по защите большого количества граждан, сбежавших от боевых действий на севере.

"Мы считаем, что их операции не должны продолжаться, пока эти люди – эти гражданские лица – не будут учтены в их военном планировании. Мы передадим это непосредственно им", – сказал 19 ноября заместитель советника по нацбезопасности США Джонатан Файнер.

Он добавил, что Израиль должен сузить "зону активных боевых действий, уточнив, где граждане могут искать убежище от боев" на юге.

Планы ЦАХАЛ на юге Газы

Израильские официальные лица говорят, что у них нет другого выбора, кроме как вторгнуться в южную и центральную части Сектора Газа, чтобы достичь своей цели – отстранить ХАМАС от власти в ответ на атаку 7 октября.

Сейчас на юге Газы скученные почти все из примерно двух миллионов местных жителей. У них уменьшаются запасы пищи, не хватает чистой воды, нет электричества. Рост потерь среди палестинцев – более 12 тыс. погибших, по данным органов здравоохранения Газа – лишь усугубит международное давление на Израиль с требованием прекратить боевые действия.

Одной из целей Израиля на юге будет блокировка границы с Египтом, включая туннели под ним, чтобы не дать ХАМАСу доставить больше оружия и не позволить его лидерам бежать из Газы.

Главные цели Израиля – самый высокий лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар и военный командир ХАМАС, обвиненный в координации атак 7 октября, Мохаммед Дейф.

В материале отмечается, что израильские военные самолеты, вероятно, усилят бомбардировки Хан-Юниса и Рафаха – густонаселенных городских районов юга, пронизанных тоннелями ХАМАС, таких как в Газе на севере. Вероятно, после этого будут наступать наземные войска по нескольким направлениям, изолируя опорные пункты ХАМАС и медленно очищая их от боевиков над землей.

"Они будут двигаться медленно. Сначала – бомбардировки с воздуха, с моря и с суши, а затем – пехота и танки", – сказал израильский офицер в отставке и бывший сотрудник разведки Эял Пинко.

В статье говорится, что поскольку на юге Газы продолжаются поиски заложников, Израилю может стать все сложнее определять, какие туннели боевиков можно уничтожить, не угрожая удерживаемым ими людям.

Спикер израильских военных, подполковник Ричард Гехт обратил внимание на сложные тактические проблемы, с которыми сталкиваются командиры, когда взвешивают следующие шаги на юге: "Я не могу сказать вам, какой наш оперативный план. Мы еще не решили".

Проблемы с гражданскими на юге Сектора Газа

Авторы публикации указывают, что у палестинцев, сейчас зажатых в южной части анклава, нет жизнеспособного способа покинуть его. Ведь на юге граница Рафах с Египтом остается закрытой для всех, кроме тех, кто имеет специальные разрешения – это, как правило, иностранные граждане. На севере Газа сейчас почти непригодна для проживания после более чем месяца войны.

В последние дни израильские военные самолеты сбрасывали листовки на юг Газы, поощряя жителей бежать на территорию под названием Аль-Маваси – полосы сельскохозяйственных угодий примерно в полмили в ширину и 9 миль в длину вдоль побережья Средиземного моря. Израиль утверждает, что хочет создать безопасную гуманитарную зону в этом районе, в то время как представители ООН заявили, что эта идея невыполнима.

Некоторые израильские военные чиновники признают, что было бы невозможно загнать два миллиона жителей Газы в Аль-Маваси, размером с аэропорт Лос-Анджелеса LAX. Тем не менее, операция на юге потребует вытеснения гражданских палестинцев из отдельных городов и районов, говорят израильские чиновники.

"Мы собираемся провести местную эвакуацию на короткий промежуток времени. Позже, когда мы отойдем, мы их вернем. Это очень сложно. Я знаю, как это звучит, и я знаю, как это будет выглядеть, но у нас нет альтернативы", — сказал генерал-майор запаса Тамир Хейман, управляющий директор Израильского института исследований национальной безопасности.

По оценкам разведки США, нынешняя фаза военной операции Израиля на севере Газы продлится неделями, прежде чем войска вернутся на юг. Сам Израиль не указал график развития наступления.

Лидеры гуманитарных агентств ООН и других крупных групп помощи отвергли идею Израиля о создании гуманитарной зоны или зоны безопасности в части юга Газы, утверждая, что гражданское население должно быть защищено от атак, где бы оно ни было. ООН также призвала Израиль отменить первоначальное требование палестинцев покинуть северную часть Газы, назвав это актом принудительного перемещения.

Напомним, 18 ноября в израильской армии заявили, что расширяют операции в Секторе Газа, в частности, в районах Зейтун и Джабалии.