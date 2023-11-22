Мир Правительство Израиля одобрило временное перемирие с ХАМАС

2023-11-22 21:37

Израильское правительство одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении 50 заложников в обмен на временное прекращение огня.

Правительство Израиля приняло соглашение с палестинской радикальной группировкой ХАМАС об освобождении около 50 заложников, похищенных во время террористической атаки 7 октября в обмен на прекращение огня. Об этом сообщает The Times of Israel.

Ранним утром 22 ноября Кабинет министров Израиля проголосовал за принятие плана, предусматривающего прекращение огня в секторе Газа на несколько дней. ХАМАС согласен отпустить до 50 захваченных в Израиле женщин и детей.

По данным СМИ, заложников будут выпускать в обмен на палестинцев, отбывающих заключение в тюрьмах Израиля.

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, первый этап прекращения огня должен длиться четыре дня, за это время ХАМАС будет освобождать заложников, преимущественно женщин и детей, группами по 12-13 человек в день.

Соглашение может быть продлено, за каждый день продления ХАМАС обещает выпускать еще 10 заложников. После этого операция ЦАХАЛ в секторе Газа возобновится.

Напомним, 7 октября палестинская радикальная группировка ХАМАС, базирующаяся в секторе Газа, совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали более 1200 человек, более 200 человек были захвачены в заложники.

В ответ Израиль приступил к военной операции против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 12900 человек.