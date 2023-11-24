Мир Нетаньяху приказал Моссаду преследовать лидеров террористической группировки ХАМАС

2023-11-24 09:35

Израильская разведывательная спецслужба Моссад получила приказ преследовать лидеров палестинской террористической группировки ХАМАС. Об этом сказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post .

"Я дал указание Моссаду действовать против лидеров ХАМАС там, где они есть. Это было тяжелое, но правильное решение", - сказал Нетаньяху, намекнув, что Израиль может нацелиться на них вне Газы, в том числе и в Катаре.

Нетаньяху уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Израиль пытаться убить лидеров ХАМАС во время паузы в военных действиях или заморозит свои усилия до ее окончания.

"Война продолжается... пока мы не добьемся всех наших целей: вернем всех заложников, ликвидируем ХАМАС и гарантируем, что на следующий день после ХАМАС ни один элемент, который поддерживает терроризм, воспитывает своих детей для терроризма и платит террористам или их семьям, не будет контролировать Газу", - сказал он.

По словам Нетаньяху, Газа больше не станет угрозой для Израиля, там будет восстановлена безопасность как на юге, так и на севере.

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