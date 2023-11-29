Экономика Доллар стабилен, а евро продолжает дорожать - точный курс валют на сегодня

2023-11-29 14:31

Гривна остается стабильной по отношению к доллару в начале недели. В то же время, евро заметно подорожал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка в среду, 29 ноября.

Так, средний курс доллара сегодня снова не изменился – 37,60 гривны, а курс евро вырос сразу на 15 копеек – до 41,05 гривны.

Обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 37,10 грн., евро – по 40,35 грн.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 36,26 -36,38 (купля-продажа) – снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Национальный банк третий день подряд повысил курс доллара до уровня 36,3644 грн. за 1 доллар (+0,1471 грн.). Официальный курс евро сегодня составляет 39,8172 грн за 1 евро (+0,1593 грн).