Экономика Гривна возобновила рост по отношению к доллару и евро - курс валют на 30 ноября

2023-11-30 15:37

Гривна возобновила рост по отношению к доллару и евро в обменниках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка в четверг, 30 ноября.



Сегодня средний курс доллара упал на 5 копеек - до 37,55 гривны. Снижение произошло впервые на этой неделе. Курс евро тоже снизился на 5 копеек - до 41,00 грн.



Обменные пункты покупают доллар в среднем по 37,05 грн, евро - по 40,30 грн.



На межбанке курс американской валюты сегодня находится на уровне 36,35 - 36,37 (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.



Национальный банк на сегодняшний день повысил курс доллара в четвертый раз подряд до уровня 36,3752 гривны за 1 доллар (+0,0108 грн). Курс евро составляет 39,9582 грн за 1 евро (+0,1410 грн).