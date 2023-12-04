Экономика Гривна укрепляется, а доллар и евро ощутимо подешевели - курс валют на 4 декабря

2023-12-04 15:39

Курс гривны на наличном рынке продолжает расти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга 4 декабря.

Средний курс доллара снизился на 10 копеек до 37,40 гривен, курс евро упал на 15 копеек - до 40,70 гривен.

Сегодня с утра в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 грн, а евро - по 40,00 грн.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 36,46-36,48 (купля-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Национальный банк повысил на сегодняшний день курс доллара до уровня 36,4606 грн за 1 доллар (+0,1071 грн). Курс евро составляет 39,6582 грн за 1 евро (-0,0653 грн).

Также стало известно, что за прошедшую неделю НБУ продал на межбанке 739,5 млн долларов, а также купил 1,6 млн долларов. Всего с начала 2023 года регулятор продал 25,548 млрд долларов и купил 214,66 млн долларов.