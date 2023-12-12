Экономика В Украине резко подорожали доллар и евро - курс валют на 12 декабря

2023-12-12 14:32

Курс гривны существенно снизился по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга во вторник, 12 декабря.

Так, средний курс доллара поднялся еще на 20 копеек - до 37,75 грн, курс евро вырос на 25 копеек - до 40,75 грн.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,25 гривны, евро - по 39,95 гривны.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 36,97-37,00 (купля-продажа) - рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Национальный банк вчера также повысил курс доллара до уровня 36,8716 грн за 1 доллар (+0,1292 грн). Курс евро составляет 39,6738 грн за 1 евро (+0,0728 грн).

subscriber subscriber

Еще по теме

НБУ снизил официальный курс доллара после четырех дней его роста - курс валют на 8 декабря

2023-12-08 08:26

Япония намерена выделить 4,5 млрд долларов на помощь Украине, - премьер

2023-12-07 16:05

Словения предоставит Украине 1,5 миллиона евро на разминирование

2023-12-05 17:37

Украина может не получить 50 млрд евро помощи из-за внутренних разногласий в Евросоюзе, - Financial Times

2023-12-04 20:48

Еще новости в разделе "Экономика"

В Украине резко подорожали доллар и евро - курс валют на 12 декабря

2023-12-12 14:32

Первая партия украинских фур по железной дороге успешно прибыла в Польшу

2023-12-11 10:27

Протест польских перевозчиков: украинские фуры границу будут переводить вагонами

2023-12-08 20:34

НБУ снизил официальный курс доллара после четырех дней его роста - курс валют на 8 декабря

2023-12-08 08:26
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

В Украине резко подорожали доллар и евро - курс валют на 12 декабря 2023-12-12 14:32
Первая партия украинских фур по железной дороге успешно прибыла в Польшу 2023-12-11 10:27
Протест польских перевозчиков: украинские фуры границу будут переводить вагонами 2023-12-08 20:34
НБУ снизил официальный курс доллара после четырех дней его роста - курс валют на 8 декабря 2023-12-08 08:26