Экономика В Украине резко подорожали доллар и евро - курс валют на 12 декабря

2023-12-12 14:32

Курс гривны существенно снизился по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга во вторник, 12 декабря.

Так, средний курс доллара поднялся еще на 20 копеек - до 37,75 грн, курс евро вырос на 25 копеек - до 40,75 грн.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,25 гривны, евро - по 39,95 гривны.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 36,97-37,00 (купля-продажа) - рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Национальный банк вчера также повысил курс доллара до уровня 36,8716 грн за 1 доллар (+0,1292 грн). Курс евро составляет 39,6738 грн за 1 евро (+0,0728 грн).