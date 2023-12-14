Мир Сенат США одобрил рекордные расходы на оборону в 2024 году

2023-12-14 16:05

Сенат США поддержал законопроект об оборонной политике, выделяющий рекордные 886 млрд долларов ежегодных военных расходов. Проект президента Джо Байдена о помощи Украине на 61 млрд долларов будет рассмотрен отдельно.

Об этом сообщает Reuters.

В этом году законопроект насчитывает почти 3100 страниц и позволяет выделить на 3% больше средств, чем в прошлом году. Проект был принят при сильной поддержке как демократов, так и республиканцев, обойдя партийные разногласия по социальным вопросам.

Отдельно от законопроектов об ассигнованиях, которые устанавливают уровни государственных расходов, закон о полномочиях национальной обороны, или NDAA, санкционирует все : от повышения заработной платы военнослужащим (в этом году оно составит 5,2%) до закупок кораблей, боеприпасов и самолетов, а также таких мер, как меры помощи Украине и противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

NDAA "гарантирует, что Америка сможет держать линию против России, твердо противостоять Коммунистической партии Китая и гарантирует, что американские вооруженные силы всегда будут оставаться на самом современном уровне по всему миру", заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер перед голосованием.

Сенат, состоящий из 100 членов, поддержал NDAA 87 голосами против 13. Ожидается, что Палата представителей примет его уже позднее на этой неделе и отправит его в Белый дом, где президент Джо Байден, как ожидается, подпишет его и придаст закону статус закона.

Помощь Украине

Законопроект продлевает одну меру помощи Украине - Инициативу содействия безопасности Украины - до конца 2026 года, разрешая выделять 300 млн долларов на программу в финансовом году, заканчивающемся 30 сентября 2024 года, и в следующем.

Однако эта цифра ничтожна по сравнению с 61 млрд долларов помощи Украине, которую Байден попросил Конгресс одобрить, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением, которое началось в феврале 2022 года.

Этот запрос на чрезвычайные расходы застрял в Конгрессе, поскольку республиканцы отказались одобрить помощь Украине, пока демократы не согласились на значительное ужесточение иммиграционного законодательства.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с законодателями в Капитолии 12 декабря, чтобы обосновать необходимость финансирования, запрошенного Байденом, но вышел из встреч с законодателями без республиканских обязательств.