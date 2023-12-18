Мир В ISW проанализировали угрозы путина Финляндии и НАТО

2023-12-18 17:37

Высказывания российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия не стремится вторгнуться на территорию стран НАТО, очень похожи на настойчивые заявления Кремля перед нападением на Украину 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

"Заверения Путина в его мирных намерениях по НАТО звучат пусто в контексте угроз, которые он и кремлевские эксперты в последнее время выдвигают в адрес стран-членов НАТО. Эти угрозы являются частью давних нарративов России об атаке на НАТО, предшествовавших заявке Финляндии и ее принятию в Альянс 4 апреля. Несомненно, заявления российских экспертов не представляют военной угрозы для стран НАТО, но они являются важным контекстом для якобы попыток Путина успокоить ситуацию во время его интервью 17 декабря", - отметили аналитики.

В ISW отметили, что заявления Путина о том, что Россия не заинтересована во вторжении в НАТО, также очень похожи на настойчивые утверждения Кремля в конце 2021-го и в начале 2022 года – в том числе и накануне полномасштабного вторжения – о том, что Россия не намерена нападать на Украину.

По мнению аналитиков, интервью российского диктатора, вероятно, было преднамеренной попыткой Кремля исказить российскую военную угрозу как воображаемую и искусственную выдумку НАТО. Путин стремится ослабить НАТО в течение двух десятилетий и постоянно требует изменений в Альянсе, которые означали бы его распад.

В ISW отмечают, что риторика Кремля о его враждебных намерениях в отношении НАТО в сочетании с потенциальными будущими военными возможностями России в случае ее победы в Украине создает серьезную угрозу безопасности Запада. Если бы Россия смогла достичь своей заявленной максималистской цели полной капитуляции Украины, что, вероятно, привело бы к российской военной оккупации Украины, Россия могла бы развернуть силы до границы НАТО от Черного моря до Северного Ледовитого океана.

ISW также считает, что Путин уважает лишь военную силу, которую, по его мнению, США и НАТО не будут использовать для защиты Украины, и, возможно, ожидает, что поддержка Западом терпит крах.

Угрозы Путина Финляндии

Недавно российский диктатор Владимир Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждает, что РФ направит на финскую границу войска.

"Взяли затянули в НАТО Финляндию. У нас что были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века давно решены. Самые хорошие и серьезные отношения", - сказал диктатор.

При этом Путин не удержался и пригрозил Финляндии войсками.

"Проблемы не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать Ленинградский военный округ и будем концентрировать там определенные военные подразделения. Зачем им это нужно? Ерунда какая-то", - заявил он.

При этом российский диктатор заверил, что не желает конфликта с НАТО. Он сказал, что страны Альянса якобы сами создают конфликт и хотят "стратегического поражения" РФ.

"С кем у нас какие-то проблемы были? Да ни с кем. Это они (страны НАТО - ред.) создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в образе России", - добавил Путин.