Экономика Курс валют на сегодня: НБУ удалось стабилизировать гривну, евро начало дешеветь

2023-12-18 15:39

Курс гривны не изменился по отношению к доллару на наличном рынке. При этом курс евро немного снизился, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга в понедельник, 18 декабря.

Средний курс доллара не изменился - 37,60 гривен, европейская валюта подешевела на 10 копеек - до 41,00 гривен.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 37,10 грн, евро - по 40,30 грн.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 37,11-37,13 (купля-продажа) - рост на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Национальный банк поднял курс доллара до более чем 37 гривен. Курс евро закрепился свыше 40 гривен.

Официальный курс на 18 декабря установлен на уровне 37,0211 грн за 1 доллар (+0,0298 грн.). Курс евро составляет 40,5122 гривен за 1 евро (+0,0992 грн).

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