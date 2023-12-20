Экономика Гривна заметно подешевела по отношению к доллару и евро - курс валют на 20 декабря

2023-12-20 15:38

Курс гривны на наличном рынке сегодня снизился по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга в среду, 20 декабря.

Так, средний курс доллара вырос еще на 15 копеек - до 37,90 гривен, а курс евро вырос еще больше - на 30 копеек - до 41,45 гривен.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 37,40 грн, евро - по 40,75 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 37,48-37,50 (купля-продажа) - рост на 15 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Накануне Национальный банк снова повысил курс доллара. Он уже несколько дней обновляет исторические рекорды. Официальный курс на 20 декабря установлен на уровне 37,3205 грн за 1 доллар (+0,1281 грн). Европейская валюта стоит 40,9219 гривен за 1 евро (+0,3301 грн).