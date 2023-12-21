Мир путин может применить ядерное оружие по территории НАТО – экс-аналитик ЦРУ

2023-12-21 19:15

В отличие от Запада Путин может не бояться ядерного противостояния.

Маловероятно, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на поле боя в Украине, но очень вероятно, что он пойдет на его применение против НАТО.

Такое мнение высказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Питер Шредер в статье для Foreign Affairs.

Шредер считает, что США могут недооценивать возможность ядерной войны между Россией и НАТО.

"Это ошибка. Чиновники США неправильно это поняли", – отметил аналитик.

Путин может пойти на ядерный удар по НАТО

"На самом деле маловероятно, что российский президент Владимир Путин применит ядерное оружие на поле боя в Украине, но очень вероятно, что он пойдет на его применение против НАТО", — добавил Шредер, проведший почти 20 лет, работая над вопросами, связанными с Россией.

"Когда Путин использует свой арсенал, он не пытается предупредить, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Скорее его риторика направлена на то, чтобы угрожать самому НАТО", — считает экс-аналитик ЦРУ.

По его оценкам, Путин не просто бряцал оружием, когда расхваливал ядерный потенциал России. Аналитик считает, что переход к применению ядерного оружия – это то, что российский диктатор мог бы сделать, если бы хотел быстро выиграть войну против Украины.

"В отличие от Запада, Путин может не бояться ядерного противостояния: он хорошо знаком с ядерным арсеналом России и принципами ядерного сдерживания, и, возможно, считает себя уникально пригодным для того, чтобы преодолеть ядерный кризис", – говорится в статье эксперта.