Мир лукашенко заявил, что рф поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

2023-12-26 16:48

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие, которое РФ планировала поставить в Беларусь, уже находится в стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко

Прямая речь: "Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Всё на своих местах в хорошем состоянии".

Детали: Отвечая на вопрос, когда планируются ближайшие военные учения, Лукашенко заявил: "Каждый день учимся. Даже бывшие "вагнеровцы", которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт".

Что предшествовало: 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В следующем месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что часть ядерного оружия РФ уже находится в Беларуси.

А в конце июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.