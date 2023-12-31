Мир Сколько еще будет продолжаться война в Израиле: Нетаньяху сделал прогноз

2023-12-31 15:30

Израиль "на всех фронтах" воюет против террористической группировки ХАМАС, которая совершила вооруженное нападение на страну 7 октября. Но для победы необходимо больше времени, поэтому военная операция продлится еще много месяцев.

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В субботу, 30 декабря, он выступил на пресс-конференции, передает The Times of Israel.

В ходе обращения к гражданам Израиля политик поклялся, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока все планы в секторе Газы не будут достигнуты. Главные их них – уничтожение ХАМАС и возвращение домой заложников.

"Газа не будет угрозой для Израиля, и в конечном итоге там не будет террористических элементов", – выразил убеждение Нетаньяху.

Он упомянул о международном давлении с целью прекращения войны до того, как цели Армии обороны Израиля будут достигнуты. Также выразил признательность за поддержку США в этом контексте, в том числе в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, а еще посредством продолжающихся поставок оружия.

По его словам, ЦАХАЛ действует для обеспечения "максимальной защиты" своих солдат. В ходе операции было "убито более 8000 террористов", а военный потенциал группировки ХАМАС "разрушается шаг за шагом".

Премьер подчеркнул, что он также привержен восстановлению безопасности вдоль северной границы Израиля на фоне неоднократных нападений "Хезболлы", чтобы эвакуированные оттуда жители могли вернуться домой.

"Если "Хезболла" расширит боевые действия, она поглотит удары, о которых ей даже не снилось. То же самое и с Ираном. Мы будем бороться всеми силами, пока не восстановим безопасность жителей севера. Иран возглавляет ось зла и агрессию против Израиля на различных фронтах и угрожает всему свободному миру. Мы сделаем все, чтобы не дать ему получить ядерное оружие", – подытожил Нетаньяху.