Экономика В Украине начали резко дорожать доллар и евро - курс валют на сегодня

2024-01-02 10:26

Курс гривны продолжает быстро снижаться на наличном рынке в начале нового года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 45 копеек, до 39,50 гривны, курс евро вырос еще больше – на 60 копеек, до 43,50 гривны.



Сегодня в обменных пунктах покупают доллар, в среднем, по 38,80 грн., евро – по 42,50 грн.



На межбанке американская валюта находится на уровне 38,15-38,18 (купля-продажа) – рост на 14 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.