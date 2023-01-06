Спорт Агент Жорже Мендеш разорвал контракт с Криштиану Роналду после 20 лет сотрудничества

2023-01-06 17:32

Жорже Мендеш больше не агент Криштиану Роналду. Сотрудничество, которое длилось 20 лет было прекращено, и стороны разошлись плохо.

Последней каплей стало интервью нападающего Пирсу Моргану. Мендеш тогда сказал, что после этого форвард больше не сможет выступать в топ-клубе Европы, так оно и случилось.

А португальский журналист Виктор Пинту, рассказал о конфликте более подробно.

"Клубы неохотно рассматривали подписание Роналду. Доказательством этого является то, что предложение ему сделал Аль-Наср. Не ПСЖ, не итальянская команда, не было вариантов с возвращением в Реал или переходом в Барселону или Баварию. Был только Аль-Наср.

У Жорже Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Криштиану Роналду не очень хорошо воспринял. И он решил, что для того, чтобы перейти в Саудовскую Аравию бесплатно, ему не нужен агент", – сказал Пинту в интервью Record.

Отметим, что трансфером Роналду занимался не агент, а персональный менеджер и друг Криштиану - Рикарду Регуфе. За организацию он получил комиссию около 30 млн евро.