Экономика Курс гривны продолжает снижаться по отношению к доллару и евро

2024-01-09 09:24

Курс гривны продолжает снижаться по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара поднялся еще на 10 копеек - до 39,30 грн, курс евро вырос на 5 копеек - до 42,95 грн.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 38,80 грн, евро - по 42,00 грн.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 38,15-38,20 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 12 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Национальный банк на сегодняшний день повысил курс доллара до 38,0775 грн за 1 доллар (+0,0363 грн). Курс евро составляет 41,573 грн за 1 евро (-0,0935 грн).

Ранее Нацбанк объяснил рекордный спрос на валюту. При этом регулятор утверждает, что ситуация остается контролируемой благодаря достаточным объемам интервенций.

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