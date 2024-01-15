Жизнь В Украине зафиксировано рекордное обледенение линий электропередач

2024-01-15 15:39

В Украине зафиксировано рекордное обледенение проводов воздушных линий электропередачи. Об этом сообщает сегодня Минэнерго.

Указано, что в стране из-за непогоды обесточены 44 населенных пункта. При этом самая сложная ситуация в Кировоградской области. Там больше суток без напряжения 30 населенных пунктов, всего - почти 2,5 тысячи потребителей.

"Причина - гололед на проводах воздушных линий электропередачи диаметром 60-89 мм. Такие величины за период наблюдений с 1945 года не фиксировались", - говорится в сообщении.

Также ведомство сообщило о краже проводов на упавших линиях.

"Из-за этого энергетики вынуждены ставить восстановленные линии под охранное напряжение, что замедляет темпы восстановления", - добавили в Минэнерго.

В свою очередь Укрэнерго информирует, что из-за технических нарушений обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях.

 

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В Украине зафиксировано рекордное обледенение линий электропередач 2024-01-15 15:39