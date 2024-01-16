Экономика Доллар на наличном рынке продолжает снижаться – курс валют на сегодня

2024-01-16 08:25

В начале новой рабочей недели курс гривны продолжил укрепляться на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторингарынка.

Так, средний курс продажи доллара снизился еще на 5 копеек – до 38,90 гривны, курс евро тоже упал на 5 копеек – до 42,70 гривны.

Обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 38,40 грн., а евро – по 42,00 грн.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 37,88-37,93 грн/доллар (купля-продажа) – рост на 4 копейки по сравнению с открытием в предыдущий день.

НБУ опустил официальный курс доллара к минимуму с конца декабря - 37,8386 грн за 1 доллар (-0,1596 грн). Курс евро сегодня составляет 41,3879 грн за 1 евро (-0,3531 грн).