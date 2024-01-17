Стало известно против кого выйдет на ринг победитель боя Фьюри – Усик

Победитель поединка между бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа и экс-чемпионом ММА Фрэнсисом Нганну может выйти на ринг с обладателем титула абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе.
Об этом сообщил один из организаторов обоих поединков Турки Аль-Аш-Шейх. По словам функционера, сейчас ведутся переговоры о возможности встречи с Тайсоном Фьюри или Александром Усиком.
"Вы увидите, что исход этого боя будет связан с результатом боя 17-го февраля. Это наша идея, над которой мы работаем", - приводит слова Турки Аль аш-Шейха skysports.