Спорт Стало известно против кого выйдет на ринг победитель боя Фьюри – Усик

2024-01-17 12:28

Победитель поединка между бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа и экс-чемпионом ММА Фрэнсисом Нганну может выйти на ринг с обладателем титула абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе.

Об этом сообщил один из организаторов обоих поединков Турки Аль-Аш-Шейх. По словам функционера, сейчас ведутся переговоры о возможности встречи с Тайсоном Фьюри или Александром Усиком.

"Вы увидите, что исход этого боя будет связан с результатом боя 17-го февраля. Это наша идея, над которой мы работаем", - приводит слова Турки Аль аш-Шейха skysports.