Экономика Доллар и евро в Украине снова заметно подешевели - курс валют на сегодня

2024-01-18 15:37

Курс гривны продолжает существенно расти на наличном рынке по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга.

Так, средний курс продажи доллара снизился на 15 копеек - до 38,45 гривен, курс евро упал сразу на 25 копеек - до 42,00 гривен.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 37,95 грн, а евро - по 41,30 грн.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 37,82-37,90 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Национальный банк Украины на сегодняшний день снова снизил курс доллара - 37,8977 грн за 1 доллар (-0,0270 грн). Курс евро составляет 41,21 гривны за 1 евро (-0,0748 грн).