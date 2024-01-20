Мир Боррель заявил, что Израиль финансировал создание ХАМАС

2024-01-20 09:30

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансировал создание палестинской террористической группировки ХАМАС, что ранее отрицал премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Да, ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию во главе с ФАТХ", – заявил топ-дипломат Евросоюза в своем выступлении в Университете Вальядолида в Испании, не уточняя деталей.

По его словам, единственным мирным решением является создание палестинского государства.

"Мы считаем, что только навязанное извне решение о двух государствах принесет мир, хотя Израиль настаивает на отрицательном варианте", – сказал Боррель.

Израиль критикует различные страны, в том числе родную для топ-дипломата ЕС Испанию, за то, что они, по его словам, проявляют симпатию к палестинской террористической группировке.

Напомним, что ХАМАС совершил неожиданную атаку на юг Израиля со стороны Газы 7 октября, убив 1400 человек и захватив около 240 заложников в самый смертоносный день в истории Израиля.

Израильское правительство в ответ начало контрнаступление на Газу, которой руководит ХАМАС с 2007 года после короткой гражданской войны с силами, лояльными к движению ФАТХ во главе с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом, который базируется на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Совет ЕС одобрил режим специальных ограничительных мер против террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", который позволяет накладывать санкции на тех, кто предоставляет группировке финансовую или любую другую поддержку.

Также на этой неделе ЕС ввел санкции против политического лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, а еще в декабре – против главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссу.