Экономика Курс валют на сьогодні - долар і євро стрімко дешевшають на готівковому ринку

2024-01-23 15:37

Курс гривні відновив зростання до долара і євро на готівковому ринку. Темпи прискорилися порівняно з минулим тижнем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу.

Так, середній курс продажу долара знизився на 15 копійок до 38,15 гривень, а курс євро впав на 10 копійок – до 41,75 гривень.

Сьогодні обмінні пункти купують долар у середньому по 37,65 гривні, а євро – по 41,00 гривні.

На міжбанку американська валюта перебуває на рівні 37,45-37,49 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Національний банк на сьогодні знизив курс долара до мінімуму за місяць – 37,4521 грн за 1 долар (-0,0747 грн). Курс євро становить 40,7928 гривень за 1 євро (-0,0476 грн).