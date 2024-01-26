Экономика Европейский банк реконструкции и развития предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро

2024-01-26 17:32

Европейский банк реконструкции и развития за год предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что в 2022 году ЕБРР предоставил Украине 1,7 млрд. евро и уже в октябре 2023 года превысил свою цель инвестировать 3 млрд. евро в Украине в течение 2022-2023 годов.

Управляющие финучреждения в прошлом году приняли решение увеличить оплаченный капитал Банка на 4 млрд евро до 34 млрд евро с целью предоставления дальнейшей поддержки Украине.

Как сообщается, инвестиции в Украину во время войны планируется продолжать на уровне около €1,5 млрд в год, при этом увеличение капитала дает возможность удвоить этот объем, когда придет время для восстановления.

С начала великой войны ЕБРР также удалось мобилизовать для Украины около 1,6 млрд евро донорских средств, включая нефинансированные гарантии. Почти половину донорских ресурсов предоставил ЕС, значительные взносы также внесли отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.

По словам главы ЕБРР Одиль Рено-Басо, благодаря поддержке своих акционеров ЕБРР сможет и дальше активно инвестировать и поддерживать Украину.