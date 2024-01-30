Экономика Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня

2024-01-30 14:32

Курс гривны возобновил рост в обменных пунктах по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка во вторник, 30 января.



Так, средний курс продажи доллара снизился на 5 копеек - до 38,30 гривны, курс евро упал на 10 копеек - до 41,75 гривны.



Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 37,80 гривны, а евро - по 41,05 гривны.



На межбанке американская валюта находится на уровне 37,88-37,91 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.



Вместе с тем Национальный банк накануне пятый день подряд повысил курс доллара - до 37,8862 грн (+0,1051 грн). Курс евро составляет 41,0042 грн за 1 евро (-0,0525 грн).